Субботник прошел на территории озера Алебашево

| Фото: Первый событийный парк «Алебашево» | Тюмень | Фото: Первый событийный парк «Алебашево» | Тюмень

Более 40 мешков мусора собрали с территории озера Алебашево участники субботника. Он был организован в рамках городских выходных #urbansprint 100 городских лидеров|Включи свой город.

Как сообщили организаторы, старт субботнику дали глава Тюмени Руслан Кухарук, вице-президент "Опоры России" Эдуард Омаров и авторы проекта ивент-парк "Алебашево" Артем и Александр Андросовы.

Все участники субботника получили маски, рабочие перчатки и другие средства для уборки и в течение нескольких часов наводили порядок. После уборки прошел пикник и поездка на пантоне по озеру.

"Выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие и помог организовать субботник. Это лишь маленький шаг к ивент-парку нашей мечты!" - сказали инициаторы проекта.

Напомним, в 2019 году макет парка Артем и Александр Андросовы представили на конкурс Агентства стратегических инициатив, выиграли его. Тюменская команда разработчиков вошла в акселератор программы "100 лучших городов". Проект первого событийного парка Алебашево Тюмени был представлен на Всемирном урбанистическом форуме "ООН-ХАБИТАТ" в Абу-Даби в февраля 2020 г.

"Идея создания парка – амбициозная. Стратегические сессии по сбору предложений от жителей города, которые проживают вблизи озера Алебашево, прошли. Более 40 сообществ высказались по поводу парка. Сейчас проект находится на сопровождении АСИ и правительства Тюменской области", - отметил Артём Андросов, который в 2020 году стал Общественным представителем АСИ по вопросам городского развития Тюменской области.

Инициаторы проекта в группе во Вконтакте создали чат, где обсуждают события и мероприятия по развитию парка. Принять участие в диалоге предлагают всем желающим.

Анжела Лебедева