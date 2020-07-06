Врачи МСЧ "Нефтяник" вернули полностью потерянное зрение пациентке

| Фото: пресс-служба МСЧ "Нефтяник" | Фото: пресс-служба МСЧ "Нефтяник"

Мультидисциплинарная бригада специалистов клиники "Нефтяник" вернула полностью потерянное зрение пациентке, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В первый день возобновления плановых госпитализаций в клинику обратилась жительница села Исетское с диагнозом эндокринная офтальмопатия (базедова болезнь). Случай был уникальным в том, что в результате стремительного развития болезни - разрастания мышц глаза и ретробульбарной клетчатки, произошло поражение зрительного нерва. Пациентка полностью потеряла зрение. ​

Как рассказал врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии клиники "Нефтяник" Юрий Геркул, перед врачами - оториноларингологами, нейрохирургом и анестезиологами - стояла задача выполнить декомпрессию обеих орбит.​

"Мы ​ удалили​ медиальную стенку орбиты и ​ костную перемычку между медиальной и нижней стенками орбиты трансназальным способом ​ под постоянным навигационным контролем станции электромагнитной навигации, введенного эндоназально. Заболевание было настолько запущено, что мы не надеялись на то, что зрение к ней вернется, а операцию планировали скорее как паллиативную. Однако уже на следующий день она отметила, что видит левым глазом. На четвертые сутки, после снятия давящей повязки, пациентка стала различать не только силуэты, но и детали. Постепенно зрение ее улучшается и мы понимаем, что все наши действия были правильными и обоснованными", - рассказал Юрий Геркул.

Врач-оториноларинголог, заведующий отделением оториноларингологии МСЧ "Нефтяник" Алексей Володеев подчеркнул, что возможности использования эндоназальной эндоскопической хирургии в смежных анатомических областях чрезвычайно актуальны в настоящее время.

"Приоритетной задачей оториноларингологов клиники является освоение и внедрение техники трансназальных, трансэтмоидальных, транссфеноидальных эндоскопических хирургических вмешательств на структурах основания черепа и орбиты с целью минимизации инвазивности и повышения эффективности лечения ряда патологий, в том числе эндокринной офтальмопатии", - рассказал он.

В Тюменской области подобные операции выполняются только в клинике "Нефтяник". За последние три года там успешно провели порядка 30 подобных хирургических вмешательств.