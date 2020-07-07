Шестнадцать школьных команд поспорят за награды Всероссийского шахматного турнира

| Фото: Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

16 команд встретятся в финальном турнире по шахматам на кубок Российского движения школьников, сообщает Росмолодежь.

Всего в соревнованиях приняло участие более 16 тыс. молодых шахматистов со всей страны. Окружной этап проходил заочно на портале шахматышколе.рф. Турнир делился на младшую и старшую возрастные группы. В первой играли школьники младше 14 лет, во второй – ученики старших классов. В каждую команду входили по две девушки и двое юношей.

В каждом федеральном округе определились по две лучших команды – по одной в каждой возрастной группе. Среди финалистов – представители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, Симферополя, Рыбинска, Владикавказа, Калининграда, Осинников, Краснодара и других городов. Самыми активно играющими регионами оказались Нижегородская область, Московская область и Краснодарский край.

Финальные партии юные шахматисты сыграют на всероссийском спортивном фестивале РДШ в Москве с 18 по 21 сентября.