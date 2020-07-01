В Ишиме сошьют наряды изо льна и крапивы

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Реализация проекта "Сибирский лен" второй год продолжается в семейном этноцентре Ишимского музейного комплекса им. П. П. Ершова. Помимо выращивания льна и пошива изделий из него энтузиасты старинных промыслов планируют включить в проект крапиву.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель семейного этноцентра Лариса Швалова.

В прошлом году проект запустили и попробовали реконструировать старинный процесс создания льняной нитки от посева семян до пошива готового изделия. Планировалось на выходе создать полный комплект старинной русской одежды.

"Так получилось, что весь лен ушел в подарки ребятам, которые участвовали в мастер-классах по обработке льна, поэтому пошив одежды у нас еще впереди", - пояснила она.

Она добавила, что в старину лен сеяли через сито и как только он вырастал на три-пять сантиметров, его пололи – раскладывали ткань и ползли, выдергивая сорняки и складывая их в материю. После прополки лен поднимался. Такой способ в современных условиях себя не зарекомендовал.

И если в прошлом году организаторы засеяли льном три сотки земли позади музея, то в текущем - шесть. И высадила его длинными грядками-строчками, что очень облегчило процесс прополки.

"Убрали всю растительность, кроме крапивы, из которой тоже планируем шить одежду. Принципы обработки этих двух культур похожи, будем пробовать. Кстати, лен нынче поднимается высокий, значит и кудель будет длинная", - подчеркнула Лариса Швалова.

Она отметила интересную особенность. При обработке льна использовались разные способы вымачивания: в яме с водой и под осенними дождями. Видимо, из-за этого все нити получились разного оттенка – от желтого до серого.

Напомним, семейный этноцентр возрождает традиционную русскую культуру, забытые ремесла и игры.

Инна Кондрашкина