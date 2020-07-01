Победителей онлайн-фотоконкурса "Мое Викулово" назовут 24 июля

| Фото: Ксения Иванова, Викуловский Дом культуры | Фото: Ксения Иванова, Викуловский Дом культуры

Фотоконкурс "Мое Викулово" в режиме онлайн проходит впервые. Участниками могут стать жители старше шести лет. Работы принимают до 20 июля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заведующая досуговым отделом Викуловского Дома культуры Анастасия Волкова.

"По условиям конкурса у нас есть три номинации. Главное условие – в каждую номинацию можно отправить только одну работу. Победителей фотоконкурса определят эксперты. Будет оцениваться соответствие номинации, качество работы. Имена победителей опубликуем в группе во ВКонтакте 24 июля", - рассказала она.

Фотографии села Викулово и Викуловского района можно присылать в личные сообщения группы или администраторов, в комментарии под анонсом фотоконкурса с подписью: фамилия, имя автора работы и возраста, номер телефона для связи.

Снимки можно направить в Viber или What'sApp по телефону: 8-982-786-99-93.

Номинации фотоконкурса: "Вот моя улица, вот мой дом родной", "Достопримечательности с.Викулово", "Живая природа". В рамках конкурса комиссия оставляет за собой право внести правки в количество номинаций, добавила Анастасия Волкова.

Анжела Лебедева