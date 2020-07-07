В Тюмени осудили убийцу стрелка из торгового центра "Кристалл"

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Приговор по делу об убийстве молодого человека, устроившего стрельбу в ТРЦ "Кристалл", вынесен в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2020 года 42-летний мужчина на территории базы "Лесная сказка" застрелил приехавшего туда 29-летнего тюменца: убил его при входе в административное здание.

В октябре 2019 года молодой человек был осужден к 11 месяцам исправительных работ за стрельбу из травматического пистолета в ТРЦ "Кристалл".

Потерпевший при жизни угрожал фигуранту уголовного дела. Суд признал это в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Суд назначил подсудимому восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.