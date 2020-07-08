Более ста пациентов приняли врачи новой стоматологии в Заводоуковске за два дня

| Фото: администрации Заводоуковского городского округа | Фото: администрации Заводоуковского городского округа

Более сотни жителей Заводоуковского городского округа посетили за первых два дня новую стоматологию, которая открылась в Областной больнице № 12.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" главный врач учреждения Николай Сипачёв, строительство отделения началось в 2019 году. Более 80 млн рублей освоено из областного бюджета на строительство и приобретение современного оборудования.

"Пропускная способность стоматологической поликлиники составляет 160 пациентов в смену, работают в ней как специалисты общей практики, так и узкие, такие как стоматолог-хирург, стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт. Оборудован и отдельный кабинет для приема маленьких пациентов" - рассказал Николай Сипачёв.

| Фото: Областной больницы №12 (г.Заводоуковск) | Фото: Областной больницы №12 (г.Заводоуковск)

По словам заведующего стоматологией Фархада Шахбанова, для правильной диагностики и результативного лечения важны не только профессионализм врачей, но и техническое оснащение. Кроме удобных для пациентов и сотрудников стоматологических установок, в числе оборудования есть аппарат ОПТГ или ортопантомограмма, который позволяет делать панорамный снимок всего зубочелюстного аппарата. На основании масштабного исследования подбирается тактика дальнейшей терапии. В ортопедическом кабинете появилась литейная установка для изготовления цельнолитых коронок.

Добавим, что новое здание располагается рядом с детским стационаром, взрослой поликлиникой, лабораторией по ул. Хахина и удобно для посещения.

Ирина Кургузова