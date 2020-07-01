В Ишиме впервые сыграют в дворовый футбол на турнире

| Фото: kurgan.ru | Фото: kurgan.ru

Первый ишимский турнир по дворовому футболу для юных спортсменов планируют провести в августе в День города, если будет снят режим ограничений.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал один из организаторов мероприятия креативный продюсер мультицентра "Моя территория" в Ишиме Александр Текирев.

Он отметил, что турнир по дворовому футболу - грантовый проект, который победил в конкурсе "Моя идея" среди 59 представленных жителями области проектов. Инициатива получила средства на реализацию в размере 80 тыс. рублей.

"Вообще, идея родилась давно. Потом решили с ребятами, Александром Ромашёвым, Натальей Майер, ее воплотить. Сейчас все в процессе, пока пандемия не дает расправить крылья, но мы ведем активную подготовительную работу", - подчеркнул Александр Текирев.

По задумке организаторов, целевая аудитория проекта – подростки от 11 до 14 лет, которые любят играть в футбол. В турнире примут участие 16 команд, которые сначала подадут видеозаявки. Когда будет разрешено, пройдут стыковочные матчи и финал в День города.

"Планируем провести не просто турнир по футболу, а предложить полноценное интересное шоу с диджеем и ведущим. Для разновозрастных болельщиков организуем интерактивы по футбольным играм. В турнире будем учитывать не только количество забитых мячей, но качество и красоту удара и попадания", - пояснил продюсер.

Кроме того, организаторы задумали много сюрпризов, планируют пригласить на праздник чемпиона мира по фристайлу, имя которого пока держат в секрете, подарочные мячи, возможно, будут с автографами. Кто на них распишется, пока тоже держится в тайне.

Если все получится, в дальнейшем организаторы планируют выйти с мероприятием на региональный уровень. В случае сохранения режима ограничений из-за пандемии, мероприятие перенесут на следующий год.

Инна Кондрашкина