Более полувека берегут любовь супруги Терентьевы из Упоровского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Супруги Терентьевы, Алексей Михайлович и Наталья Павловна, из Упорово живут в любви и согласии более полувека. Поженились они 30 мая 1967 года и никогда не верили в примету, что сыграть свадьбу в мае – значит маяться.

"Главное в семье – не спорить и слышать друг друга, будет понимание, будет и счастье", - считает Наталья Павловна.

С будущим мужем она познакомилась лет в 16. Студентка Тобольского техникума тогда вернулась в родную деревню Чёрную Упоровского района на каникулы, а Алексей приехал сюда из Чувашии к брату – погостить-поработать. Вскоре он отправился домой, а затем – на службу в армию, но полюбившуюся девушку не забыл. Вернулся в Тюменскую область почти через три года, как уверяет, уже с твердым намерением жениться, что и сделал, не прошло и месяца.

Наталья Павловна всю жизнь проработала в торговле, Алексей Михайлович был трактористом Упоровской ПМК "Водстрой". Вместе они вырастили двоих сыновей, сейчас радуются четверым взрослым внукам и всегда с нетерпением ждут в гости из Тюмени первую правнучку Аришу, которой уже два с половиной года. Несколько лет назад её папа, будучи школьником, показал деду, как из старых автомобильных покрышек делают клумбы и садовые поделки. Это мастерство Алексей Михайлович продолжает совершенствовать, около дома Терентьевых можно увидеть сделанных им при помощи супруги сказочных персонажей и лебедей – символ любви и верности.

Ирина Кургузова