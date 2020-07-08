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Александр Моор: семья – это опора, счастье и большая ответственность

Губернатор, 15:21 08 июля 2020

Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Семья – это опора, счастье и большая ответственность. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор на своих страницах в социальной сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"У нас с женой четверо детей и сейчас я уже не представляю, что могло бы быть иначе. Как и любой родитель, могу сказать, что с детьми бывает сложно. Но состояние, когда тебя обнимает ребенок или делится с тобой своими рассуждениями, не описать никакими словами. Это ни с чем не сравнимые эмоции", - поделился своими переживаниями глава региона.

Недавно, в День России, у наших земляков родилась тройня, напомнил тюменцам губернатор.

"Представляю, как радостно и одновременно сложно сейчас их родителям. Да, малышкам еще требуется контроль врачей, около месяца они вместе с мамой пробудут в Перинатальном центре. А когда окрепнут, отправятся домой. В Тюменской области действует региональная мера социальной поддержки для семей, в которых одновременно родилось трое и более детей", - отметил Александр Моор.

Чтобы получить выплату на улучшение жилищных условий, таким семьям необходимо написать заявление через портал госуслуг. С 2013 года такую поддержку получили 50 семей. Размер выплаты зависит от ряда факторов, но в среднем он составляет около 4 млн рублей.

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# Александр Моор , многодетные семьи , поддержка семей , соцсети

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