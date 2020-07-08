Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,5 процентных пункта

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам на 0,5 процентных пункта.

Льготная ставка по программе господдержки для семей с детьми на покупку квартиры в новостройке:

- от 1,2% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

- от 4,7% годовых — при регистрации сделки в электронном виде.

Ставка по программе "Господдержка 2020" на покупку квартиры в новостройке:

- от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика в первые 2 года кредитования;

- от 6,1% годовых — при электронной регистрации сделки.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками:

- 4,1% годовых в первые 2 года кредитования;

- 5,4% годовых при регистрации сделки в электронном виде.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.

"Нам важно поддержать жителей Тюменской области в решении квартирного вопроса, поэтому мы продолжаем улучшать условия ипотечных программ. Ранее в этом году Сбербанк уже снижал ставки по основным ипотечным программам —снижение составило до 0,8 процентных пункта. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что сейчас при использовании электронной регистрации ипотечной сделки скидка составит 0,3 процентных пункта от базовой ставки. С начала действия акции в мае этого года в Тюмени и области ипотеку таким образом оформили уже 1296 человек, в результате доля клиентов, оформивших услугу электронной регистрации, выросла до 77%. Сервис востребован, в связи с этим было принято решении о продлении акции до 1 февраля 2021 года", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.