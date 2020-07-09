В Уватском районе ликвидируют несанкционированные свалки

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Четыре полигона в Увате, Ивановке, Першино и Демьянском действуют в Уватском районе по новой схемой утилизации твердых коммунальных отходов. Остальные свалки, в том числе в Туртасе, подлежат ликвидации. Об этом заявил глава района Сергей Путмин на выездном совещании 8 июля.

Жители Туртаса в соцсетях опубликовали видео с местной свалки. Жаловались, что на дороге рядом с ней находится строительный мусор, а это затрудняет проезд.

В администрации поселения ответили, что такое происходит из-за недобросовестных селян, которые вывозят отходы сюда незаконно. Сейчас свалка не действует.

"Эта дорога пользуется спросом у населения. По ней выезжают к федеральной трассе и кладбищу. То, что мы видим сейчас, это – хаос. Порядок в первую очередь зависит от нас, от культуры самих жителей", – сказал депутат сельской думы Константин Могутов.

По словам главы района, в 2019 году район начал эксперимент по вывозу всего мусора из района на переработку в Тобольск. Это – часть новой схемы утилизации ТКО. "Четыре полигона переданы в собственность Тюменской области как площадки временного хранения. Остальные свалки, включая туртасскую, вывезут, а землю под ними рекультивируют. Таких полигонов в области много, поэтому существует очередь на финансирование. Полигон в Туртасе мы планируем ликвидировать в 2021 году", – сказал Сергей Путмин.

Он подчеркнул, что крупные отходы личных хозяйств – старая мебель, ботва с огородов, строительный мусор – являются твердыми коммунальными отходами. Они складируются рядом с контейнерной площадкой и вывозятся оператором. А промышленные и сельскохозяйственные отходы, не относящиеся к ТКО, вывозятся по договору с коммунальными предприятиями на полигоны.

"Предприниматели, которые хотят заработать и вывезти отходы в лес или на дорогу, будут выявлены. Им придется возместить вред природе и компенсировать затраты на ликвидацию несанкционированных свалок", – резюмировал глава.

Отметим, в 2020 году ликвидируют свалки около Мугена, Тугалово, Нагорного, Увата и Трошино. В июле подрядчик приступит к работам.