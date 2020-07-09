Увеличены суммы кредитования по льготной ипотеке в Запсибкомбанке

| Фото: Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

Запсибкомбанк увеличивает размер максимальной суммы кредита по "Ипотеке с господдержкой 2020", согласно постановлению правительства РФ: 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

6 млн рублей - для остальных регионов.

Оформить кредит под льготную ставку 6,5% годовых могут граждане РФ, приобретающие новое жилье (готовое или строящееся) у юридического лица. В ипотеку по данной программе можно приобрести недвижимость в многоквартирном доме и домах блокированной застройки типа таунхаус. Есть возможность оформить заявку на ипотеку на сайте Запсибкомбанка , в интернет-банке и его мобильном приложении или в офисе Запсибкомбанка. Решение в офисе – за 1 день. В случае обращения в офис, перед посещением уточните режим его работы на сайте Банка.

"Каждая десятая ипотека в Запсибкомбанке оформляется по программе "Ипотеке с господдержкой 2020", с 28 апреля мы выдали жилищных кредитов по новой программе более 230 миллионов рублей. С июля начинаем прием заявок по ипотеке уже с учетом увеличенных сумм по кредиту. Уверен, что такая мера позитивно отразится на рынке недвижимости в целом. Повышение лимитов по сумме кредита существенно расширит возможности наших клиентов в выборе жилья, увеличится список объектов недвижимости, доступных для оформления в ипотеку под льготную ставку, семьи смогут выбрать квартиры большей площади и улучшенной планировки. Напомню, что срок оформления ипотеки под льготную ставку ограничен – оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года, поэтому ждем ваших заявок" - прокомментировал Иван Бочарников, директор Дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк".