Ярковские аграрии наращивают темпы кормозаготовки

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Три крупных предприятия, одно общество с ограниченной ответственностью и два фермерских хозяйства Ярковского района, занятые животноводством, ведут заготовку кормов. Механизаторы убирают сенаж и сено. Темпы работ растут с каждым днем.

Об этом в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Виктор Алемасов.

"Вовремя начать сенокос помешали дожди, сейчас, когда погода благоприятствует, ведется активная сенозаготовка. На сегодня заготовлено первые 200 тонн, по плану нужно 2 тысячи 900 тонн. Немного лучше обстоят дела с сенажом. Уже заложено на хранение 35 тысяч тонн, это 42 процента от потребности", - рассказал он.

Технология закладки сенажа у каждого предприятия своя, отметил Виктор Алемасов. Так, в "Ясень-Агро" используют консерванты во время формирования бурта, а агрофирма "Междуречье" их не применяет.

Перед механизаторами стоит важная задача – обеспечить сытную зимовку всему поголовью крупного рогатого скота Ярковского района, которое, кстати, недавно увеличилось.

СПК "Артамоновский" в июне завез 51 нетель породы черно-пестрая голштинская. Общее поголовье КРС в муниципалитете составляет 9 тыс. 821, в том числе 3 тыс. 779 – дойное стадо.

Как заметила главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Ярковского района Бэллара Батурина, в районе сохраняется стабильный показатель производства молока. По итогам полугодия валовый надой в районе составил 14 тыс. 350 тонн. На корову – 3 тыс. 755 кг, в день от одной буренки ярковские животноводы получают 20,3 литра.

Лидеры в производстве молока: агрофирма "Междуречье" - 10 тыс. 225 тонн за полгода, продуктивность более 4 тыс. 600 кг на корову. Суточный надой – 25 кг. ООО "Ясень-Агро" получило 3 тыс. 500 тонн молока.

Анжела Лебедева