Многодетные семьи региона смогут получить выплату вместо земельного участка

| Фото: Минстрой России | Фото: Минстрой России

Получить альтернативную выплату за земельные участки смогут многодетные семьи Тюменской области с 2020 года. Выплата будет целевой. Ее можно направить на покупку готовой квартиры на первичном рынке жилья или новостройки по договору участия в долевом строительстве, на первоначальный взнос при оформлении ипотеки, на погашение жилищного кредита. Средства зачислят напрямую банку или застройщику, сообщает областной департамент имущественных отношений.

Размер государственной поддержки зависит от состава семьи. Для семьи с тремя детьми она составит 323 тыс. 250 рублей — это усредненная кадастровая стоимость участка в 10 соток в регионе. А за каждого четвертого и последующего ребенка предусмотрена доплата 64 тыс. 650 рублей. Ее размер равен 20% от всей выплаты.

Получить такую льготу может семья с тремя и более детьми, которая стоит в очереди на участок для индивидуального жилищного строительства. Для этого семья должна состоять на учете, как нуждающаяся в жилых помещениях и проживать в Тюменской области более пяти лет. В этот срок включается и проживание в Ханты-Мансийском или Ямало-Ненецком автономных округах.

Информирование многодетных семей, имеющих право на такую поддержку, уже началось. Если многодетные родители хотят получить выплату в 2020 году, то заявление необходимо подать до 31 июля, если в 2021 году — до 31 августа. Семьям из Тюмени или Тюменского района необходимо направлять заявление в областной департамент имущественных отношений, а семьям из других муниципалитетов региона — в местную администрацию по месту прописки.

"Такая альтернативная мера сделает программу более востребованной и эффективной и, поможет многим семьям улучшить свои жилищные условия. При этом единовременная социальная выплата или земельный участок в собственность будут предоставляться по выбору многодетной семьи", — отмечает заместитель губернатора Тюменской области Андрей Киселев.

Использовать уже полученную выплату семьи региона смогут в любое удобное время, никаких ограничительных сроков нет.

Дополнительную консультацию многодетные семьи могут получить по телефонам: 8 (3452) 50-80-85, 63-14-83, 63-14-85.