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В Тюмени завершают благоустройство территории школы в Казарово

Экономика, 15:08 10 июля 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Благоустройство территории строящейся школы в микрорайоне Казарово завершается в Тюмени. В настоящее время там возводят футбольную, волейбольную площадки и площадки для сдачи норм ГТО. В здании школы продолжаются фасадные и внутренние отделочные работы, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Контракт на строительство школы в Казарово был заключен в августе 2019 года. В здании школы переменной этажности общей площадью более 8 тыс. кв. м разместятся необходимые для школьников кабинеты для занятий, спортивных мероприятий, а также административные помещения, медицинский блок и учебные мастерские для проведения уроков труда.

В школе также будет библиотека, актовый зал и столовая с обеденным залом на 130 мест. Главный вход в здание будет оборудован пандусом для возможности доступа маломобильным гражданам.

Ввод школы в эксплуатацию запланирован в 2020 году.

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство школ

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