Школьники Тюменской области победили на всероссийском конкурсе

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Два школьных добровольческих отряда из Тюменской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы", сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

Всего на участие в конкурсе для школьных добровольческих отрядов было подано 5 тыс. 280 заявок из 85 регионов России. К участию приглашались действующие добровольческие отряды государственных, муниципальных бюджетных или автономных общеобразовательных организаций с численным составом 4 - 15 человек в возрасте от 8 до 17 лет. Было определено 124 отряда победителей.

От Тюменской области в конкурсе приняли участие 42 добровольческих отряда из 39 образовательных учреждений. Он проходил в семи номинациях. В номинации "Проекты, направленные на организацию комфортной̆ окружающей̆ среды, помощь в благоустройстве территорий" из 23 рекомендованных к финансированию на реализацию оказался проект отряда "Бумеранг добра", МАОУ Чикчинская СОШ им Х.Х.Якина Тюменского муниципального района.

Свой проект также сможет реализовать отряд "Альтернатива" из Абатской школы №2. Он стал победителем в номинации "Проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни".