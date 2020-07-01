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Тюменские производители нашли новые рынки сбыта

Экономика, 18:36 11 июля 2020

roshinskiy.com | Фото: roshinskiy.com

Кролиководческий комплекс "Рощинский" расширил рынки сбыта. Как рассказал генеральный директор предприятия Николай Степанов, из-за пандемии пришлось искать новых потребителей.

"Раньше большая часть продукции реализовывалась в Тюменской области, постоянными покупателями были комбинаты школьного питания, санатории. Сейчас, по вполне понятным причинам, большие объемы они брать не в состоянии. Мы переориентировались на другие рынки сбыта. Весной основная часть поставок уходила в Омск. Летом у нас появились новые потребители во Владимире и Москве. На этом поиск новых партнеров мы не заканчиваем, выходим на другие области", - пояснил он.

Сейчас в кролиководческом комплексе производят около трех тонн продукции в месяц, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

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