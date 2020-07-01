Мошенник уговорил селянку оформить кредит на сто тридцать тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. рублей похитил телефонный мошенник у жительницы Ярковского района. Злоумышленник представился сотрудником банка, сообщает УМВД Тюменской области.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи средств с банковского счета жительницы деревни Варвара. Как было установлено, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заверил селянку, что на ее имя мошенники оформили кредит и пытаются снять деньги.

Звонивший обратился к потерпевшей по имени и отчеству, а также сообщил ее паспортные данные. Женщина поверила, что общается с реальным сотрудником банка, и поэтому стала выполнять операции, которые ей диктовал злоумышленник.

В итоге заявительница сама же оформила на себя кредит и позже сообщила "сотруднику банка" код, пришедший в SMS.

В результате чего женщина лишилась 130 тыс. рублей. Фигурант пытался и дальше выманить денежные средства у селянки, но тогда она заподозрила обман, прекратила разговор и позвонила в полицию. Полицейские устанавливают личность подозреваемого.