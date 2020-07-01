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Участок Олимпийской закроют для транспорта с 21 июля

Общество, 09:28 15 июля 2020

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

На участке ул. Олимпийской в Тюмени движение транспорта будет временно прекращено с 21 июля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение вводится в районе жилого дома № 31. Оно связано со строительством участка тепловой сети и продлится до 7 августа.

Пути объезда - ул. проезд Ткацкий, ул. Олимпийская и межквартальные проезды.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

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# ограничение движения

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