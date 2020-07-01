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Школу для тысячи двухсот учеников возвели в Тюмени

Экономика, 14:58 13 июля 2020

www.admtyumen.ru | Фото: www.admtyumen.ru

Здание новой школы на 1 тыс. 200 учебных мест возведено в Тюмени в районе улиц Зелинского и Менделеева, сообщает Главное управление строительства.

К нему подведены наружные сети теплоснабжения, канализации, водопровода. Проложены линии инженерных сетей внутри здания - связь, водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, электроосвещение, вентиляция. Ведутся работы по штукатурке стен, внутренней отделке, монтажу теплового пункта, вентиляционного оборудования, а также отсыпка и планировка территории.

Напомним, аналогичные школы открылись в 2018 году в микрорайоне "Ямальский-2" и в 2019 году на ул. Бориса Житкова в Тюмени и в 15 микрорайоне города Тобольска.

В рамках реализации национального проекта "Образование" в Тюмени продолжается строительство еще трех школ.

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# национальный проект Образование , строительство , школы

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