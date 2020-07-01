На туристическом маршруте Тобольска установили камеры видеонаблюдения

| Фото: филиал «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях | Фото: филиал «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях

169 камер видеонаблюдения установили на малом и большом гостевом туристических маршрутах Тобольска, сообщает филиал компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях.

В городе завершен монтаж и пусконаладка системы умного видеонаблюдения. Работы проводились в рамках реализации проектов "Умный город" и "Комфортная городская среда".

Созданная система видеонаблюдения обеспечивает фиксацию правонарушений и круглосуточное визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в городе. Специалисты провайдера установили IP-видеокамеры наружного наблюдения на территории 44 объектов культурного наследия, а также на пешеходной зоне вдоль р. Курдюмка. Все камеры объединены в единую систему видеофиксации и контролируют обстановку даже в темное время суток. Видеотрансляция ведется в HD-качестве в онлайн-режиме и передается в центр обработки данных правительства Тюменской области по защищенному высокоскоростному каналу связи.

Как рассказал глава города Максим Афанасьев, в условиях режима повышенной готовности в Тобольске запущены дополнительные видеокамеры, в том числе 35 камер с функцией распознавания лиц.

"Все камеры видеонаблюдения подключены к системе "Безопасный город". Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы могут в режиме реального времени следить за обстановкой на улицах, своевременно выявлять и предотвращать противоправные действия. Благодаря внедрению цифровых технологий мы сможем повысить уровень общественной безопасности и комфорт жителей", - отметил Максим Афанасьев.

Для обеспечения работоспособности устройств в разных погодных условиях используются антивандальные видеокамеры, устойчивые к повышенной влажности и перепаду температур. Кроме того, система позволяет настроить индивидуальный сценарий видеоаналитики, например, пересечение установленных стоп-линий, проникновение за периметр той или иной территории.

На сегодняшний день в Тобольске работает 329 камер городского видеонаблюдения на 104 объектах – площадях, скверах, аллеях и т. д.