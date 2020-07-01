Мошенники выманили у пенсионерки сто двадцать тысяч рублей

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Жительница с. Омутинского лишилась 120 тыс. при попытке их сохранить. Мошенники убедили ее, что неизвестные пытаются оформить кредит, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Оперативники выяснили, что пенсионерке позвонил незнакомец, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он заверил потерпевшую, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, а для сохранения накоплений ей необходимо снять деньги и перечислить на указанный ими банковский счет.

Злоумышленник настаивал на том, чтобы деньги потерпевшая сняла не в офисе банка, а в банкомате. Потерпевшая последовала указаниям преступников и лишилась 120 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых.