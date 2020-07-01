В Тюменской области подростковая преступность с начала года снизилась на 4,7%

| Фото: genproc.gov.ru | Фото: genproc.gov.ru

222 преступления, совершенные несовершеннолетними, зарегистрированы в регионе за шесть месяцев 2020 года, сообщает прокуратура Тюменской области. Уровень подростковой преступности снизился в первом полугодии на 4,7%.

Самым распространенным видом преступлений среди несовершеннолетних по-прежнему остаются кражи, это 58,5% от общего числа преступлений. Каждая седьмая кража - в супермаркетах и магазинах.

Снижение уровня подростковой преступности зафиксировано в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске и Голышмановском городском округе, а также в 10 муниципальных районах.

На прежнем уровне осталась подростковая преступность в Викуловском и Казанском районах, отмечают в надзорном ведомстве. Не удалось добиться снижения в Абатском, Армизонском, Аромашевском, Бердюжском, Сладковском, Сорокинском, Омутинском, Тобольском районах, а также в Заводоуковском городском округе.

Число тяжких преступлений, совершенных подростками сократилось на 21,1%. Однако возросло количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, угонов и краж.