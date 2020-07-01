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В Тобольском районе провели учет поголовья КРС

Экономика, 11:30 14 июля 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

1 тыс. 525 голов крупного рогатого скота насчитывается в Тобольском районе по итогам ежеквартального учета, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По данным специалистов сельскохозяйственного отдела администрации, с начала года прибавилось 29 голов. Животноводством в районе занимаются 13 крестьянско-фермерских объединений. На мясо выращивают породы герефорд, салерс и обрак. Для молочного производства используется голштинская порода.

Мясной скот реализуют живым товаром населению "на доращивание", молоко сдают тобольскому городскому молочному заводу и производителю молочной продукции "Золотые луга". В 2019 году фермеры района сбыли 640 тонн молока.

Самое крупное хозяйство в муниципалитете – ООО "Герефорд", где выращивают 536 голов крупного рогатого скота, 50 лошадей породы "Русский тяжеловоз" и 423 овец романовской масти и советского мериноса.

В личных подсобных хозяйствах содержится чуть более двух тысяч голов.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин отметил, что на территории заложен хороший потенциал и перспективы для развития сельского хозяйства уже намечены, в том числе с опорой на предусмотренные в регионе меры поддержки для фермеров.

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# животноводство , сельхозтоваропроизводители , Тобольский район

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