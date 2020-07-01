По улицам Тобольска пробегут участники полумарафона

| Фото: Тобольский полумарафон во Вконтакте | Фото: Тобольский полумарафон во Вконтакте

Более 500 человек примут участие во II Тобольском полумарафоне 30 августа.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" организатор спортивного мероприятия Константин Ваганов, уже стартовала регистрация участников.

"Тобольский марафон - праздник спорта, который объединит тоболяков и гостей города разных возрастов. В первом полумарафоне приняли участие любители бега из 19 субъектов России и 55 городов. Трасса полумарафона возьмет начало от стен Тобольского кремля и пройдет по улице Ремезова", - отметил Константин Ваганов.

Участникам будет предложено на выбор три дистанции: 5, 10 или 21,1 км, а также отдельный забег для детей от 7 до 13 лет. Все бегуны получат футболки, именные номера и индивидуальный электронный хронометраж. На финише каждый участник получит эксклюзивную медаль.

В рамках полумарафона также пройдут открытые тренировки и встречи со спортсменами, выступления лучших артистов Тобольска и многое другое.

Зарегистрироваться на забег можно в группе Тобольского полумарафона во Вконтакте.

Евгений Новоселов