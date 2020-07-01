Мошенник убедил северянку оформить кредит на сто сорок восемь тысяч рублей

| Фото: прокуратура РФ | Фото: прокуратура РФ

Мошенник обманом заставил жительницу Лабытнанги оформить кредит на 148 тыс. рублей с помощью мобильного приложения, сообщает УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как выяснили сотрудники полиции, неизвестный под предлогом оформления страховки банковского счета по телефону убедил северянку произвести некоторые операции. Потерпевшая оформила на свое имя кредит, а средства были зачислены на счет банковской карты.

Следуя указаниям злоумышленника, женщина сняла деньги банкомате и перевела их на неустановленные номера сотовой связи. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенника, когда получила от банка уведомление о списании ежемесячного платежа за оформленный кредит. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".