Тюменская писательница в новой книге "Томка" рассказала о военном детстве матери

| Фото: департамент культуры администрации Тюмени | Фото: департамент культуры администрации Тюмени

Книга "Томка" о маленькой девочке, детство которой совпало с событиями Великой Отечественной войны, вышла в тюменском издательстве "Титул". Ее автор - тюменская поэтесса, член Союза писателей России Антонина Маркова.

Главная героиня - восьмилетняя Томка, которая жила в тылу, далеко от боевых событий. Но и ей пришлось справляться с трудностями военного времени, с голодом и холодом, помогать взрослым. В основе произведения лежит реальная история, которую автору рассказала мама.

"Я не считаю себя детским писателем. И опубликованный рассказ – мой первый опыт в этом жанре. Эта книга – дань памяти всем детям войны и, в частности, моей маме – Тамаре Николаевне Бирюковой. Она пережила военное лихолетье в небольшом сибирском городке, неохотно вспоминала то время, всегда повторяя одну фразу: "Помню только страшное чувство голода!" Но по крупицам, по небольшим фрагментам редких маминых рассказов сложилась картинка, которую я попробовала описать", - пояснила Антонина Маркова.

Иллюстратором книги выступила тюменская художница Наталья Таберт. Ее рисунки одновременно воссоздают и яркий мир детства, и страшные реалии военной поры. Каждая иллюстрация создает особенное настроение и помогает маленькому читателю ощутить себя в тех же обстоятельствах, что и героиня книги, сообщает Литературно-краеведческий центр.