Воспитанники "Авангарда" получили награды на международном конкурсе

| Фото: из архива студии танца "Фламинго" | Фото: из архива студии танца "Фламинго"

Ученики студии танца "Фламинго" детско-юношеского центра "Авангард" получили награды международного конкурса-фестиваля "Поклонимся великим тем годам", сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Конкурс видеовыступлений проводился в Москве от "Планета талантов" при поддержке Министерства культуры РФ.

Два танца, подготовленные группой в возрасте 5-6 лет, удостоены дипломов первой степени. Дипломантами второй степени стали учащиеся 10-12 лет. Подростки 13-15 лет завоевали звание лауреатов второй степени, а девушки от 16 лет и старше получили диплом лауреата третьей степени.

Как рассказала руководитель студии Марина Черкасова, все номера юные танцоры готовили к выступлению на День Победы, но из-за отмены мероприятий приняли решение поучаствовать в интернет-конкурсе. Высокая оценка столичного жюри стала приятной неожиданностью для ребят и их родителей. Самые младшие участники коллектива даже танцевали от счастья под полюбившуюся мелодию из номера - полученная награда стала первой для них.