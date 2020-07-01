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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменских росгвардейцев обучают первой помощи пострадавшим от жары

Общество, 11:41 15 июля 2020

пресс-служба Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Профилактические занятия и тематические инструктажи проходят тюменские росгвардейцы в связи с установившейся аномально жаркой погодой, сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области.

Как отмечает начальник территориального штаба Играм Мислимов, в жаркие дни от бойцов Росгвардии требуется готовность своевременно оказать помощь попавшим в беду. "Особое внимание необходимо уделять безопасности на открытых водоемах. А чтобы помочь пострадавшему, необходимо знать, как правильно это сделать", - добавил офицер.

пресс-служба Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

С основными способами оказания первой медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах росгвардейцев знакомит врач группы медицинского обеспечения управления Ольга Абубакирова.

Ежедневно перед заступлением на службу личный состав проходит дополнительные инструктажи. В помещениях для сотрудников обеспечивают благоприятный температурный режим и всегда есть питьевая вода. В экстренном случае есть возможность воспользоваться медицинской аптечкой.

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