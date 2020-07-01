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Экоблогеры получат призы от Тюменского экологического объединения

Общество, 08:41 16 июля 2020

ТЭО | Фото: ТЭО

Спецпризы от "Тюменского экологического объединения" получат победители детского творческого конкурса на тему экологии, сообщает пресс-служба ТЭО.

Ребят, которые соревнуются за звание лучшего экоблогера, наградят за работы, посвященные культуре обращения с отходами.

"Вопросы домашней сортировки отходов, снижение количества потребляемых ресурсов, повторное использование отслуживших вещей в необычных полезных целях – все это интересует молодежь региона. Чаще, чем старшее поколение, они задумываются о здоровье зеленых легких, чистоте лесов. Это та самая ситуация, когда устами младенца глаголет истина, и мы хотим поддержать звонкие голоса ребят, которые напоминают нам о главном", - отметила первый заместитель ТЭО Светлана Петренко.

Конкурс среди участников экологических объединений и школьных лесничеств с 5 по 11 класс проводится центром развития экологических программ "Живая планета" и Тюменской областной общественной организацией "Центр Свобода". Заявки участников принимают до 1 августа. Награждение победителей состоится в августе на межрегиональном экологическом фестивале.

От участников ждут не только интересные размышления на экологическую тематику, но и статьи, отражающие их личный опыт и мнение по поводу темы поста. Публикацию нужно сопроводить фото или видео.

Узнать подробности конкурса можно в группе "Живой планеты" во Вконтакте.

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# конкурс , Тюменское экологическое объединение , экология

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