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Обстоятельства травмирования ребенка в Боровском выяснила прокуратура

Происшествия, 12:36 15 июля 2020

Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте | Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте

Прокуратура проверила обстоятельства происшествия в пос. Боровский, где ребенок получил травмы при обрушении кирпичной кладки на балконе, сообщает региональное надзорное ведомство.

Было установлено, что жильцы дома № 24 по ул. Мира, нарушив строительные нормы самовольно выполнили кладку балконных ниш первого этажа для устройства бытовых помещений.

30 июня на стене кладки повис ребенок, что привело к ее обрушению. Осколки кирпичей попали на ногу другого мальчика, получившего ссадины и ушибы. Как отметили в прокуратуре, подобные кладки сделаны жителями и в доме №23 по ул. Мира.

Надзорное ведомство направило жилищно-коммунальному хозяйству и администрации поселка представления об устранении нарушений.

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# Боровский , проверка , прокуратура

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