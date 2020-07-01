Обстоятельства травмирования ребенка в Боровском выяснила прокуратура

| Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте | Фото: Генеральная прокуратура РФ во ВКонтакте

Прокуратура проверила обстоятельства происшествия в пос. Боровский, где ребенок получил травмы при обрушении кирпичной кладки на балконе, сообщает региональное надзорное ведомство.

Было установлено, что жильцы дома № 24 по ул. Мира, нарушив строительные нормы самовольно выполнили кладку балконных ниш первого этажа для устройства бытовых помещений.

30 июня на стене кладки повис ребенок, что привело к ее обрушению. Осколки кирпичей попали на ногу другого мальчика, получившего ссадины и ушибы. Как отметили в прокуратуре, подобные кладки сделаны жителями и в доме №23 по ул. Мира.

Надзорное ведомство направило жилищно-коммунальному хозяйству и администрации поселка представления об устранении нарушений.