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В Омутинском районе злостного неплательщика алиментов осудили на два года

Происшествия, 15:43 15 июля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в неуплате алиментов, осудили в Омутинском районе.

32-летний житель с. Ситниково обязан был ежемесячно выплачивать на содержание троих несовершеннолетних детей половину своего заработка. Однако алименты он не платил, за что привлекался к уголовной и административной ответственности. Задолженность по платежам составила более 64 тыс. рублей.

Суд отменил подсудимому условное осуждение за кражу и окончательно назначил к отбытию два года два месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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# алименты , Омутинский район

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