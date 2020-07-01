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В Тюмени появится еще один детский сад

Экономика, 10:01 16 июля 2020

admtyumen.ru

Новый детский сад начали строить в районе ЖК "Юбилейный" в Тюмени.

Он рассчитан на 24 группы, из них пять групп - для детей ясельного возраста.

Здание детсада будет трехэтажным, общая площадь - более 8 тыс. кв. м. Кроме помещений для групп в проект вошли медицинский блок, соответствующий современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, кабинет логопеда, для изучения иностранных языков и музыкальный зал.

В плане благоустройства предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами, две физкультурных площадки со спортивным оборудованием и специальным покрытием, деревья, кустарники, цветники и зеленый газон.

Срок завершения строительства по контракту — конец 2021 года. Отметим, что в регионе в рамках национального проекта "Демография" строят девять детских садов, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

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# детский сад , строительство

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