В Казанском районе полицейские вернули украденный велосипед хозяину

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Молодого человека, подозреваемого в краже велосипеда, задержал участковый в Казанском районе. Ранее судимый житель с. Ильинка украл велосипед, оставленный у крыльца местного Дома культуры.

46-летняя женщина обратилась в полицию, она рассказала, что у нее похищен велосипед стоимостью более 4 тыс. рублей. Участковый уполномоченный установил, что накануне сын женщины приехал в местный Дом культуры на велосипеде, который оставил возле крыльца.

Полицейские, опросив свидетелей, задержали подозреваемого - 20-летнего местного жителя. Молодой человек пояснил, что заметил на улице не пристегнутый противоугонным тросом велосипед и решил похитить его. Велосипед он продал знакомому за 3 тыс. рублей, а деньги потратил. В настоящее время двухколесный транспорт возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - два года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.