  • 16 июля 202016.07.2020четверг
  • USD70,7998
    EUR80,8392
  • В Тюмени 29..31 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Казанском районе полицейские вернули украденный велосипед хозяину

Происшествия, 14:14 16 июля 2020

УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Молодого человека, подозреваемого в краже велосипеда, задержал участковый в Казанском районе. Ранее судимый житель с. Ильинка украл велосипед, оставленный у крыльца местного Дома культуры.

46-летняя женщина обратилась в полицию, она рассказала, что у нее похищен велосипед стоимостью более 4 тыс. рублей. Участковый уполномоченный установил, что накануне сын женщины приехал в местный Дом культуры на велосипеде, который оставил возле крыльца.

Полицейские, опросив свидетелей, задержали подозреваемого - 20-летнего местного жителя. Молодой человек пояснил, что заметил на улице не пристегнутый противоугонным тросом велосипед и решил похитить его. Велосипед он продал знакомому за 3 тыс. рублей, а деньги потратил. В настоящее время двухколесный транспорт возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - два года лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# велосипед , кража

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 16.07.2020В Казанском районе полицейские вернули украденный велосипед хозяину
12:35 16.07.2020Селянин сломал жене ногу кочегрой
12:13 16.07.2020Жителя Заводоуковска обвиняют в убийстве бывшей сожительницы
11:29 16.07.2020Семь лесных пожаров произошло в Тюменской области за сутки