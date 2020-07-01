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Два тюменских проекта стали победителями грантового конкурса

Общество, 18:16 16 июля 2020

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Победителями конкурса Российского фонда фундаментальных исследований и Экспертным институтом социальных исследований стали двое представители ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В основном конкурсе, где поддержаны 134 проекта из 822 поступивших на рассмотрение, грант получил доцент кафедры конституционного и муниципального права ИГиП Дмитрий Авдеев. Тема работы - "Конституционная легитимация публичной власти в современной России".

В конкурсе проектов, реализуемых молодыми учеными, проведенном впервые, поддержаны 47 проектов из 312. Среди победителей конкурса - старший преподаватель кафедры программного обеспечения ИМиКН Анна Глазкова. Тема - "Исследование отражения политических предпочтений на страницах пользователей социальных сетей (с помощью средств автоматической обработки текстов)".

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# наука , ТюмГУ

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