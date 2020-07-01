Мать двоих детей в Надыме умерла после побоев мужа

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Убийство женщины расследуют в Надыме. С 14 на 15 июля между пьяными супругами произошел конфликт. Мужчина избил жену, а утром обнаружил ее мертвой в ванной, сообщает СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Скорая помощь констатировала смерть женщины. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Как отметили в окружном СК, в семье остались двое несовершеннолетних детей, им оказывается психологическая поддержка, о произошедшем уведомлены местные органы опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.