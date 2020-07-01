  • 16 июля 202016.07.2020четверг
  • USD70,7998
    EUR80,8392
  • В Тюмени 29..31 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Мать двоих детей в Надыме умерла после побоев мужа

Происшествия, 16:37 16 июля 2020

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Убийство женщины расследуют в Надыме. С 14 на 15 июля между пьяными супругами произошел конфликт. Мужчина избил жену, а утром обнаружил ее мертвой в ванной, сообщает СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Скорая помощь констатировала смерть женщины. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства преступления.

Как отметили в окружном СК, в семье остались двое несовершеннолетних детей, им оказывается психологическая поддержка, о произошедшем уведомлены местные органы опеки и попечительства. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Надым , следователи , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 16.07.2020Мать двоих детей в Надыме умерла после побоев мужа
16:15 16.07.2020Пропавший тюменский пенсионер найден в лесном массиве
15:09 16.07.2020Тоболячка отправилась за покупками с чужой банковской картой
14:47 16.07.2020Курьеров с шестью килограммами наркотиков задержали на трассе Тюмень - Омск