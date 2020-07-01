Исследование: количество университетов для пожилых может вырасти

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Инициативы по созданию "серебряных" университетов следует развивать и поддерживать. К такому выводу пришли социологи ТюмГУ, изучив влияние неформального образование на человеческий капитал. Работа проходила в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Проведенная серия фокус-групп показала тенденцию к расширению образовательного пространства практически всех поколений. При этом стремление к образованию у старших поколений становится более осмысленным. Это важно, поскольку в демографической структуре человеческого капитала начинают доминировать именно эти поколения", – сообщила доцент кафедры общей и экономической социологии Тюменского госуниверситета Марина Кичерова.

Сегодня эксперты отмечают низкую вовлеченность пожилых российских граждан в образовательную деятельность. К примеру, в Китае действуют 5 тыс. университетов "третьего возраста", в которых обучаются одновременно миллион слушателей. В России, где живет в десять раз меньше, чем в Китае, таким обучением охвачено практически в 40 раз меньше граждан.

Для представителей трех старших поколений неформальное образование становится способом приобщения к социуму. "Многие из них имеют активный интерес к учебе, установки на общественно-полезную деятельность. Эффективным здесь является обучение в малых и семейных группах. Восполнение цифровых навыков старших поколений могло бы существенно обогатить человеческий капитал в регионах", – заключила Марина Кичерова.