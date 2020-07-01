В Тюмени разыскивают подозреваемого в склонении к употреблению наркотиков

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени разыскивают 21-летнего Камалова Дима Венеровича. Как сообщает СУ СК РФ по Тюменской области, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за склонение к употреблению наркотиков.

По версии следствия, 11 июля он склонил несовершеннолетнюю тюменку к употреблению наркотиков, после чего девушка оказалась в больнице. Последний раз Камалова видели 15 июля на 15 км Тобольского тракта в районе шиномонтажной мастерской, где он попросил у работника телефон, чтобы позвонить домой.

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Следователи просят всех, кто владеет информацией о местонахождении молодого человека, сообщить по адресу: ул. Максима Горького, 41а, либо по телефонам 79-40-14, 79-40-10 или 8-922-001-42-47.