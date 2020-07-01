Незаконную реализацию алкоголя выявили на тюменском пляже

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Изъятием 16 бутылок алкоголя и составлением административного материала завершился совместный рейд сотрудников департамента потребительского рынка и Роспотребнадзора. На пляже озера Липовое представители проверяли, как посетители соблюдают социальную дистанцию.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" представитель департамента Анна Лалакина, выездная проверка на пляж по Велижанскому тракту была инициирована областным Роспотребнадзором по факту жалобы на несоблюдение социальной дистанции.

"В той части пляжа, где установлены постоянные конструкции, нарушений выявлено не было, - отметила Анна Лалакина. - Там же, где посетители отдыхают на шезлонгах, социальная дистанция, действительно, не соблюдается".

Визит комиссии мог бы завершиться только предупреждением и рекомендацией устранить нарушение, однако в ходе проверки обнаружилось, что в баре на пляже продают алкоголь без лицензии.

"Были изъяты шестнадцать бутылок спиртного, материалы будут переданы в арбитражный суд", - добавила Анна Лалакина.

Отметим, в июне 2020 года специалисты Роспотребнадзора обнаружили в воде озера Липовое превышение уровней хлоридов. В этом же водоеме зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по содержанию колифагов, что свидетельствует о наличии опасных для человека энтеровирусов в воде. Пляж на озере отрыт для посетителей, но купаться в озере запрещено.

Николай Ступников