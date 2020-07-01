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Молодой велосипедист погиб в ДТП на улице Воровского в Тюмени

Происшествия, 17:01 18 июля 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

14-летний велосипедист погиб в Тюмени 18 июля. ДТП произошло около 13 часов, сообщает прокуратура Тюменской области.

На перекрестке ул. Республики и Воровского подросток на велосипеде попал под автобус маршрута №101. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По факту ДТП следственный отдел по расследованию ДТП следственного УМВД России по Тюменской области проводит процессуальную проверку.

Ход проверки находится на контроле региональной прокуратуры.

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# велосипедисты , ДТП , проверка , прокуратура

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