Как выбрать арбуз: советы эксперта

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Как не ошибиться при покупке арбузов и дынь, рассказала специалист инспекции по качеству питания Екатерина Чердакова.

"При ударе ладонью зрелый арбуз должен вибрировать, при ударе согнутым пальцем — издавать умеренно глухой звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст", — отметила она.

По словам эксперта, при выборе дыни следует ориентироваться в первую очередь на аромат плода, поскольку они могут отличаться по цвету и толщине коры. У спелых дынь семена легко отделяются от мякоти, пишет РИА Новости.