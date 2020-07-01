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Более двух миллионов рублей выманил у тюменки мошенник

Происшествия, 15:00 20 июля 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Более двух миллионов рублей потеряла тюменка, поверив мошенникам. Неизвестный, позвонивший потерпевшей, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает УМВД Тюмени.

Злоумышленник убедил женщину, что банковская система защиты зафиксировала подозрительные операции по ее счету. А чтобы защитить финансы, необходимо срочно снять всю имеющуюся наличность и поместить на "резервный счет", специально созданный для таких ситуаций.

Доверившись неизвестному, тюменка поспешила к ближайшему банкомату и выполнила инструкции. Мошенник также выяснил, что у жертвы есть вклады в других банках и продолжил запугивать ее потерей всех денег. В общей сложности сумма ущерба составила 2 млн 268 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

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# мошенничество , уголовное дело

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