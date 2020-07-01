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Парад двойников отменили в Тюмени

Общество, 19:25 20 июля 2020

организаторов "Парада двойников" | Фото: организаторов "Парада двойников"

Второй городской фестиваль "Парад двойников" отменили в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности, сообщает Дом культуры "Поиск".

Напомним, событие предполагалось провести 26 июля в сквере Комсомольский в четырех номинациях.

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# двойники , парад двойников

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