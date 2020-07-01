В Уватском районе площадь лесного пожара составила 28 гектаров

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Лесной пожар на площади 28 га в Туртасском лесничестве, начавшийся 15 июля, локализован. Огнеборцы ведут дотушивание. Очаг возгорания находился в 60 км от населенного пункта, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

В Туртасе проведена опашка трех участков: 800 метров со стороны старого аэропорта, 350 метров - от производственной территории поселка и 400 метров - от бывшей деревни Кускачки. Кроме того, с севера, востока и северо-запада поселок окружают река Туртас и озеро.

В уватском лесничестве ГКУ ТО "Тюменьлес" сообщили, что на сегодняшний день действует пожар в девяти километрах от Мугена на площади 9 га. Для тушения вертолетом доставлены 20 человек авиабазы. Угрозы от пожара населенному пункту нет. Кроме того, проводится тушение еще трех возгораний в восточной части Уватского района на площади около 20 гектаров. Все они находятся на расстоянии более 200 км от Увата.

Безопасность населенных пунктов от лесных пожаров находится на личном контроле главы Уватского района Сергея Путмина. Ситуация рассмотрена на внеочередном заседании КЧС. Главам поселений, руководителям организаций рекомендовано провести ревизию планов действий при угрозе природных пожаров и проверку систем пожаротушения. Отдельно рассмотрен вопрос привлечения дополнительных сил предприятий.

"Учитывая удаленность пожаров можно предположить, что их причина – сама природа. Нужно отдать должное бойцам и руководству авиалесоохраны, которые выполняют свои функции в сложных условиях и практически недоступной местности. Все функциональные системы РСЧС сейчас нацелены на недопущение перехода лесных и ландшафтных пожаров в населенные пункты. Это и обычные наши мероприятия – создание минеральных полос, опашка, обеспечение доступа к пожарным водоемам, и дополнительный контроль в пожароопасный период", – сказал Сергей Путмин.