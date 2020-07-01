Вязать узлы и ориентироваться по компасу учат голышмановских детей

| Фото: Голышмановский молодежный центр | Фото: Голышмановский молодежный центр

Вторая смена досуговой вечерней площадки "Азимут" при Голышмановском молодежном центре началась 16 июля. Программа площадки основана на развитии навыков туризма, спортивного ориентирования.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил педагог-организатор Голышмановского молодежного центра, руководитель досуговой площадки "Азимут" Евгений Дьяченко.

Первая смена "Азимута" прошла со 2 по 15 июля. Вторая – с 16 по 29 июля. По 10-12 детей принимают организаторы отдыха. Продолжается смена десять дней. Все занятия проходят в районе второго корпуса МЦ, на свежем воздухе, с соблюдением всех санитарных норм.

"Начинается работа досуговой дворовой площадки с техники безопасности. Развиваем навыки ориентирования. В районе школы ставим контрольные пункты, запускаем детей и они ориентируются, где угол относительно севера, юга и так далее. Туристическое оборудование – индивидуальные страховочные системы - изучаем. Вяжем узлы: "Встречный", "Восьмерка". Это им для того чтобы пользоваться страховкой. Ставим палатки разного вида", - рассказал Евгений Дьяченко.

Соревнования, квесты, подвижные игры проходят для участников площадки. Отличившимся детям вручают грамоты.

Дети разного возраста посещают досуговую площадку "Азимут", в основном это воспитанники Школы туризма Молодежного центра Голышманово, руководителем которой является Евгений Дьяченко. Работая на досуговой площадке, он определяет потенциальных учеников объединения. Набирает воспитанников, начиная с 5 класса, есть в Школе туризма и студенты местного училища.

Школу туризма Евгений Дьяченко возглавил в 1998 году. Ежегодно его учениками становятся более 30 учащихся. Как заметил руководитель школы, в областной спартакиаде юные голышмановские спортсмены-туристы занимают лидирующие позиции.

Анжела Лебедева