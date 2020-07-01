Тюменские преподаватели и студенты участвуют в программе "Драйверы экспорта"

| Фото: "Точка кипения – Тюмень" | Фото: "Точка кипения – Тюмень"

Участие в очередном модуле акселерационной программы "Драйверы экспорта" приняли преподаватели и студенты ТюмГУ, сообщает вуз.

По словам профессора кафедры менеджмента и бизнеса ФЭИ Людмилы Симоновой, участие в "Драйверах экспорта" – это вклад университета в развитие региона.

"Нас часто упрекают в том, что мы даем одну лишь теорию. Акселерационная программа – это интеграция науки в производство. Здесь мы работаем с представителями реального сектора экономики локоть к локтю", - сказала она.

Преподаватели университета обучают предпринимателей экспортным нюансам. В конце обучения компании составят дорожные карты своей экспортной деятельности, а в ТюмГУ проведут экспертизу и проконсультируют начинающих экспортеров о том, как им работать дальше. Предполагается, что по итогам программы предприятия заключат действующие экспортные контракты.

"Преподаватели университета играют важную роль: они дополняют практические кейсы академической составляющей. Таким образом, теория сопрягается с практикой. К примеру, после лекций Людмилы Симоновой о кросс-культурном менеджменте предприниматели подготовлены к специфике общения с китайскими партнерами, их рынком экспорта", – рассказала директор по развитию экспортных и образовательных проектов "Солоджи Эксперт", оператора проекта Ольга Воллерт.

Во всех трех направлениях (обучение, экспертиза, консалтинг) специалистам ассистируют студенты ТюмГУ. Для них, считают организаторы и их университетские наставники, это ценнейший опыт и возможность наработать профессиональные связи.

"Студенты вовлекаются в работу, подходят с энергией. Они начинают узнавать, как предприятия выходят на экспортный рынок. Мы для них тоже здесь выступаем наставниками: даем инструменты, источники", – отметила Ольга Воллерт.

Акселерационная программа "Драйверы экспорта" организована по заказу правительства Тюменской области. Она проходит в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" и направлена на системную поддержку экспортной деятельности, содействие начинающим экспортерам либо тем, кто еще не начал осваивать зарубежные рынки.