Ямалец объявил сбор средств на восстановление сгоревшей птицефермы

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Фермер из Ноябрьска Евгений Самсонов собирает средства через краудфандинговую платформу на восстановление птицефермы после пожара, сообщает ИА "Север-Пресс".

Год назад пожар уничтожил большую часть единственной на Ямале птицефабрики, которая производит экологически чистую продукцию.

Деньги, собранные на проекте, пойдут на ремонт крыши, обновление оборудования, улучшение отопления и закупку необходимого для окупаемости дела поголовья перепелов. Подробное описание проекта на сайте planeta.ru.

Корреспонденту ИА "Север-Пресс" Евгений Самсонов рассказал, что за три дня поступило всего 6 тыс. 200 рублей, но моральную поддержку, особенно в соцсетях, оказывали очень многие. Сейчас на ферме с протекающей крышей содержатся 400 перепелов породы "белый гигант".