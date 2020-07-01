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Ямалец объявил сбор средств на восстановление сгоревшей птицефермы

Общество, 14:56 21 июля 2020

ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Фермер из Ноябрьска Евгений Самсонов собирает средства через краудфандинговую платформу на восстановление птицефермы после пожара, сообщает ИА "Север-Пресс".

Год назад пожар уничтожил большую часть единственной на Ямале птицефабрики, которая производит экологически чистую продукцию.

Деньги, собранные на проекте, пойдут на ремонт крыши, обновление оборудования, улучшение отопления и закупку необходимого для окупаемости дела поголовья перепелов. Подробное описание проекта на сайте planeta.ru.

Корреспонденту ИА "Север-Пресс" Евгений Самсонов рассказал, что за три дня поступило всего 6 тыс. 200 рублей, но моральную поддержку, особенно в соцсетях, оказывали очень многие. Сейчас на ферме с протекающей крышей содержатся 400 перепелов породы "белый гигант".

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# краудфандинг , сельское хозяйство , Ямал

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