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Ялуторовчан приглашают на уличную фотовыставку

Общество, 15:07 21 июля 2020

Фото: культурный центр "Арт-Вояж"

Ретроспективная выставка фотографий открылась на ул. Ленина в Ялуторовске.

Здесь можно увидеть редкие исторические кадры, отражающие историю Ялуторовска. Коллекцию начали собирать в 2019 году в преддверие 360-летия города. Ялуторовчане активно откликнулись на призыв местной администрации и поделились снимками из личных архивов. 360 самых интересных из них вошли в экспозицию.

Впервые ялуторовчане увидели выставку в День города. Так как она вызвала большой интерес, организаторы решили повторить и разместили снимки на прищепках вдоль Городского сада. По их словам, это хорошая возможность узнать больше об истории Ялуторовска и увидеть на снимках себя или своих близких.

Евгения Шевцова

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# фотовыставка , Ялуторовск

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