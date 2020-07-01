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Тюменская область заняла седьмую строчку рейтинга лучших регионов для жизни

Экономика, 14:11 21 июля 2020

"Тюменская область" во ВКонтакте | Фото: "Тюменская область" во ВКонтакте

Тюменская область расположилась на седьмом месте рейтинга лучших регионов для жизни, сообщает РБК со ссылкой на организаторов мониторинга - агентство "Национальные кредитные рейтинги".

На первом месте - Санкт-Петербург, на втором – Москва, закрыла тройку лидеров Белгородская область. Средний балл мониторинга по стране - 4,66.

У лидеров этот показатель составил 7; 6,10; 5,64. Показатель Тюменской области – 5,22. Обогнали Тюменскую область Краснодарский край, Воронежская, Московская области.

При разработке тестирования регионов на качество проживания учитывались: оборот розничной торговли, доступность жилья, просроченная задолженность по кредитам, индекс "белых доходов", депозиты, основные фонды соцсферы, обеспеченность жильем, обеспеченность педагогами, медиками, климат.

В Тюменской области самые высокие показатели по обороту розничной торговли и основным фондам соцсферы – семь из семи, к слову, столько же у лидеров рейтинга. 6,4 – индекс "белых доходов".

Ханты-Мансийский автономный округ в рейтинге РБК попал на восьмое место, Ямало-Ненецкий занял 48 строчку.

Добавим, в число аутсайдеров рейтинга вошли Республика Алтай, Карачаево-Черкессия и Республика Тыва.

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# качество жизни , мониторинг , рейтинг

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